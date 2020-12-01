​Аваков відреагував на появу відео з погрозами на адресу громадян угорського походження

"Держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на публікації відео з погрозами на адресу українських громадян угорського походження і наголосив, що держава жорстко переслідуватиме "нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів".

Про це йдеться у його заяві на сайті МВС.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни. Україна – наш спільний дім. Тільки разом будемо сильніші", - наголосив Аваков.

В МВС пояснили, що днями низка закарпатських інтернет-ЗМІ опублікувала провокаційний відеоролик із зображенням чоловіка у масці біля покажчика населеного пункту "Берегове" Закарпатської області, який погрожує українцям угорського походження.

Ролик, де чоловік у балаклаві та окулярах каже, що знає кожного, "хто отримував паспорти або гранти від мадяр", оприлюднили у YouTube 29 листопада.

Також в МВС нагадали, що у 2017 році поліція припинила діяльність злочинної групи "Торпеда", яка провокувала ксенофобію і міжнародні конфлікти. Зокрема, теракт на Закарпатті на місці пам’ятника угорцям на Верецькому перевалі.

Нагадаємо, у вересні минулого року року в інтернеті з'явилося відео, в якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консул Угорщини в Береговому був оголошений персоною нон-грата, у відповідь Угорщина заявила про висилку українського консула.

У грудні 2018 року повідомлялося, що Угорщина припинила видавати паспорти представникам нацменшин в своїх консульствах в Україні.