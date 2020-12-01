"Різдво скасувати не можна": у Львові виступили проти локдауну на свята

Садовий вважає, що по Львову "ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях"

Львів відмовляється посилювати карантинні обмеження на час зимових свят, оскільки в цей період у місті "особлива атмосфера".

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть", - цитує Садового пресслужба Львівської міськради.

На його думку, потрібно щодня моніторити ситуацію і докладати більше зусиль щодо маскового режиму та дотримання карантинних обмежень, адже це може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити.

"Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова - треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - пояснив мер Львова.

Садовий уточнив, що в країні є серйозний ріст кількості людей, які хворіють, але по Львову "ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях". Наразі в міських комунальних лікарнях зайнято близько 49% ліжок.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.

Раніше нардеп Давид Арахамія заявив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість запровадження локдауну в Україні зберігається, але точну дату ще не визначено.