У Німеччині словом року стало "Corona-Pandemiе"

Товариство німецької мови (GfdS) назвало термін "Corona-Pandemiе" (українською мовою це можна передати як "коронавірусна пандемія". - Ред.) словом 2020 року. На другому місці в рейтингу цьогорічних "слів року" опинився термін "Lockdown" ("локдаун" українською. - Ред.).

DW повідомляє, що під час кампанії "Слово року" журі щорічно обирає десять слів і фраз, які мали особливий лінгвістичний вплив на політичне, економічне й соціальне життя німецького суспільства протягом року. Слова і фрази, які мали значущий суспільно-політичний резонанс, обирають із широкої бази даних, куди входять тисячі повідомлень різноманітних ЗМІ, а також матеріали, надані сторонніми особами.

Як повідомляли, Оксфордський словник не зміг обрати одне слово року-2020. Учені-лінгвісти відзначили, що це не той рік, який можна вмістити в одне слово. Замість традиційного слова року опублікували розширену доповідь про слова, що набули поширення в різних країнах.

Для Канади, Великобританії та Австралії це слово lockdown ("локдаун"), для США – shelter-in-place ("укриття на місці", "укриття"), для Сингапуру і Великобританії – circuit breaker ("автоматичний вимикач"), для Малайзії - MCO - movement control order ("порядок керування рухом"), для Філіппін – ECQ - enhanced community quarantine ("посилений соціальний карантин").

Нещодавно британський онлайн-словник Collins назвав "локдаун" (lockdown) найпопулярнішим словом 2020 року.