У Вісконсині та Аризоні офіційно підтвердили перемогу Байдена

Байден – лише другий демократ за 70 років, який переміг в Аризоні.

Офіційні особи американських штатів Вісконсин та Аризона засвідчили перемогу обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Вісконсині після часткового перерахунку голосів підтвердили, що Байден випередив чинного президента більш ніж на 20 тисяч голосів.

Губернатор штату Тоні Еверс підписав свідоцтво про завершення виборчого процесу 30 листопада.

Кампанія Трампа заплатила 3 мільйони доларів за перерахунок голосів, який враховував тільки голоси, віддані у двох найбільших демократичних округах Вісконсину. Результат збільшив перевагу Байдена на 87 голосів.

Трамп пообіцяв подати позов, щоб анулювати результати. Для апеляції він має п’ять днів.

Трамп і його команда юристів без доказів стверджували, що на виборах були широко поширені фальсифікації і незаконна діяльність. Під час затяжного судового процесу у Вісконсині необхідно було б визнати недійсними до 238 тисяч бюлетенів, щоб скасувати результат. Навіть у випадку успіху 10 голосів колегії виборників штату було б недостатньо, щоб звести нанівець загальну перемогу Байдена, який переміг із 306 голосами виборників проти 232 у Трампа.

Судові позови Трампа зазнали невдачі і в інших штатах, наприклад, в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії.

30 листопада влада Аризони також засвідчила перемогу Байдена в цьому штаті з перевагою в 10 457 голосів. Байден – лише другий демократ за 70 років, який переміг в Аризоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що залишить Білий дім за умови, якщо Колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

Остаточні результати президентських виборів у США стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 із 538 голосів виборників.

Голосування у США проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.