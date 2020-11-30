Последняя бандероль
Последняя бандероль
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
ГоловнаСвіт

Перші дві вакцини проти COVID-19 можуть бути доступні у США до Різдва

Йдеться про вакцини Pfizer і Moderna.

Перші дві вакцини проти COVID-19 можуть бути доступні у США до Різдва
Фото: EPA/UPG

Найближчими тижнями в США з’являться дві вакцини проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Алекса Азара, вони можуть бути доступні американцям до Різдва, передає Reuters.

Заява прозвучала після того, як компанія Moderna Inc. стала другим виробником, який може отримати дозвіл на випуск вакцини в США.

"Зовнішні радники Управління з контролю за продуктами та ліками зберуться 10 грудня, щоб розглянути питання про надання дозволу вакцині проти COVID-19 компанії Pfizer Inc. Ця вакцина може бути затверджена та відвантажена протягом декількох днів, а Moderna надійде на тиждень пізніше", - сказав Азар.

Федеральний уряд буде доставляти вакцини через свою звичайну систему розподілу вакцин, а губернатори штатів визначатимуть, які групи слід щепити першими.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби. Ефективність препарату проти інфікування становить 94,1%. Компанія подає документи на реєстрацію вакцини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також