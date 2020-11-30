Перші дві вакцини проти COVID-19 можуть бути доступні у США до Різдва

Найближчими тижнями в США з’являться дві вакцини проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Алекса Азара, вони можуть бути доступні американцям до Різдва, передає Reuters.

Заява прозвучала після того, як компанія Moderna Inc. стала другим виробником, який може отримати дозвіл на випуск вакцини в США.

"Зовнішні радники Управління з контролю за продуктами та ліками зберуться 10 грудня, щоб розглянути питання про надання дозволу вакцині проти COVID-19 компанії Pfizer Inc. Ця вакцина може бути затверджена та відвантажена протягом декількох днів, а Moderna надійде на тиждень пізніше", - сказав Азар.

Федеральний уряд буде доставляти вакцини через свою звичайну систему розподілу вакцин, а губернатори штатів визначатимуть, які групи слід щепити першими.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби. Ефективність препарату проти інфікування становить 94,1%. Компанія подає документи на реєстрацію вакцини.