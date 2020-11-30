Експрезиденту Киргизстану скасували вирок за корупцію

Алмазбек Атамбаев на параде по случаю Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке, 31 августа 2016 г.

Верховний суд Киргизстану скасував вироки двох інстанцій колишньому главі держави Алмазбеку Атамбаєву у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Про це повідомляє АКИpress.

Рішення суду оголосили 30 листопада. Справу направили Первомайський районний суд Бішкека на новий розгляд.

Раніше суд засудив Атамбаєва у цій справі до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним за ст. 319 ( "Корупція").

Також у цій справі визнали винною колишнього генерального прокурора Індіру Джолдубаєву (за ст.304 "Зловживання службовим становищем"). Її оштрафували на 60 тисяч доларів США.

У справі також були визнані винними лікар Абдухалім Раїмжанов і колишній радник голови Державної служби виконання покарань Калибек Качкиналієв. Однак їм не призначили покарання у зв'язку із закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента Атамбаєва. Його звинувачують в організації масових заворушень у Бішкеку.

У червні Первомайський районний суд Бішкека виніс вирок Атамбаєву. Його звинувачували в корупції через незаконне звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Азіза Батукаєва, відомий як "злодій у законі", 3 серпня 2006 року було засуджено до 16 років 8 місяців 15 днів позбавлення волі за співучасть у вбивстві. У 2013 році його звільнили з медичних причин – нібито в нього був рак. У день звільнення він залишив Киргизстан на приватному літаку. Пізніше з'ясувалося, що аналізи й медичний висновок було підроблено. З визначеного терміну Батукаєв відсидів половину.

Атамбаєва затримали в серпні 2018 року. Цьому передувало збройне протистояння в його резиденції. Прихильники колишнього президента змогли відбити першу атаку силовиків, на наступний день Атамбаєв здався.

Атамбаєв був президентом у 2011–2017 роках, його змінив Сооронбай Жеенбеков.