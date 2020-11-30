Російський "Газпром" отримав 218 млрд руб. збитків проти 1 трлн прибутку торік

Чистий збиток російського "Газпрому", який має стосунок до його акціонерів, за дев'ять місяців 2020 року склав понад 218 млрд руб. При цьому за січень-вересень минулого року "Газпром" отримав прибуток у розмірі понад 1,1 трлн руб, передає РБК.

У звіті "Газпрому" зазначається, що основний вплив на фінансовий результат компанії мало отримання чистого збитку за курсовими різницями в розмірі майже 750 млрд руб.

"Зміна показника пояснюється збільшенням курсів долара США і євро щодо російського рубля на 29% і 34% за дев'ять місяців 2020 року", - йдеться в документі.

Прибуток "Газпрому" від продажів за січень-вересень впав у 2020 році до 325 млрд руб. проти 972 млрд руб. роком раніше, скоротившись на дві третини. Загальна виручка від продажів скоротилася на 25%, або майже 1,4 трлн руб. - з 5,7 трлн до 4,3 трлн руб. При цьому чиста виручка від продажів газу скоротилася на 30%, або майже 849 млрд руб., у тому числі від продажу газу в Європу та інші країни за межами колишнього СРСР - на 40%, або 748,85 млрд руб.

Падіння показників у "Газпромі" пояснили двома факторами: зменшенням середньої ціни поставленого в Європу газу (на 40% в доларах) і зниженням обсягу поставок у регіон на 10%.

Водночас виручка від продажу газу в країни колишнього СРСР скоротилася на 20%, а всередині Росії - на 6%.

Чистий борг "Газпрому" з початку 2020 року зріс на 41%, або приблизно 1,3 трлн руб., що в компанії пояснюють падінням курсу рубля до долара і євро.

Як повідомляли, Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2". Якщо російська компанія не сплатить штраф, активи "Газпрому" можуть арештувати.