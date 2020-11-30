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Санду запропонувала розпустити парламент Молдови і відправити уряд Додона у відставку

"На цих виборах люди проголосували не тільки проти Додона, а й проти уряду Додона і того, як він і його команда проводять свою політику", - заявила Санду.

Санду запропонувала розпустити парламент Молдови і відправити уряд Додона у відставку
Фото: EPA/UPG

Обраний президент Молдови Мая Санду запропонувала розпустити парламент і відправити уряд чинного президента Ігоря Додона у відставку.

Про це вона заявила на пресконференції, повідомляє NewsMaker.

"Хочу нагадати, що на цих виборах люди проголосували не тільки проти Додона, а й проти уряду Додона і того, як він і його команда проводять свою політику... Цей уряд повинен піти", - сказала Санду.

Вона зазначила, що щоб почати боротьбу з корупцією, насамперед необхідно провести дострокові вибори до парламенту Молодови.

"Ці вибори дали нам мандат на боротьбу з корупцією... Нам потрібні дострокові вибори, щоб ми очистили парламент і відправили у відставку уряд", - додала Санду.

Нагадаємо, за результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемагає у другому турі виборів президента.

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

Наприкінці листопада Санду підтвердила намір домогтися виведення російських військ із Придністров’я.

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