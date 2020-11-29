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У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років

Золоті вироби цього періоду зустрічаються вкрай рідко.

У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років

Дев’ятирічний Біньямін Мілт знайшов давню золоту намистину в Єрусалимі на Храмовій горі. За оцінками експертів, їй було приблизно три тисячі років.

Як повідомляє The Jerusalem Post, хлопчик знайшов зроблену з маленьких золотих гранул намистину в формі квітки,коли просівав ґрунт.

Намистина настільки добре збереглася, що коли хлопець приніс її до археолога, той спочатку сприйняв знахідку, як "невідомий сучасний об’єкт". Лише під час сортування знайдених предметів археолог згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які вже зустрічалися йому раніше.

Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT

За словами дослідників, золоті вироби цього періоду зустрічаються вкрай рідко, оскільки тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.

Подібні намистини знаходили й раніше у кількох інших місцевостях Ізраїлю. Знахідки належали до різних періодів, причому переважна більшість походила з епохи Залізного віку (12-6 століття до н. е.).

Нагадаємо, у вересні в Єгипті знайшли саркофаги, яким 2500 років.

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