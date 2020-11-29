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Тихановська: Росія навряд чи допомагатиме Лукашенку військовим шляхом

У цьому немає необхідності, заявила лідерка білоруської опозиції.

Тихановська: Росія навряд чи допомагатиме Лукашенку військовим шляхом
Фото: скріншот

Росія навряд чи вдаватиметься до військового вторгнення у Білорусь

Таку думку висловила в інтерв’ю Радіо Свобода лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Тихановська прокоментувала імовірність сценарію, за яким Росія військовим шляхом допоможе втриматися Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі.

“Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?”, – зазначила вона.

Водночас Тихановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. За її словами, опоненти Лукашенка прагнуть бути в контакті з Росією як важливою державою-сусідом.

Нагадаємо, легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.

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