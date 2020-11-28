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У Білорусі люди вийшли на акції солідарності "Нуль проміле"

Мітингувальники вийшли на підтримку лікаря швидкої допомоги Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич.

У Білорусі люди вийшли на акції солідарності "Нуль проміле"
Фото: TUT.BY

У різних містах Білорусі проходять акції солідарності із затриманими лікарем швидкої допомоги і журналісткою інтернет-виданняяTUT.by під назвою "Нуль проміле".

Про це повідомляє TUT.BY.

Люди вийшли на підтримку лікаря швидкої допомоги Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич.

Зокрема, акції пройшли у Вітебську, Вілейщині і Радошковичах. Люди вишикувалися вздовж стін лікарні, тримаючи в руках аркуші з написом "0 проміле".

У СІЗО КДБ уже понад тиждень знаходяться лікар швидкої допомоги Артем Сорокін, якого Генпрокуратура Білорусі підозрює в розкритті медичної таємниці про смерть Романа Бондаренка, а також журналістка TUT.by Катерина Борисевич, яка написала про це статтю.

Нагадаємо, 11 листопада на активіста Романа Бондаренка поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами потрапив до лікарні, де 12 листопада помер. Поліція стверджувала, що Бондаренко був напідпитку, однак лікар Артем Сорокін спростував ці заяви, оприлюднивши інформацію про те, що в крові померлого алкоголю не було.

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