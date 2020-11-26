МЗС Білорусі заявило про підготовку санкцій проти деяких офіційних осіб України

Макей пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

Білорусь підготувала санкційний список щодо деяких офіційних осіб України, повідомив міністр закордонних справ країни Володимир Макей журналістам у четвер, 26 листопада.

"Ми виробили вже і вживемо відповідних й адекватних заходів. На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список щодо деяких офіційних осіб України. І далі дивитимемося, як розвиватимуться події", - цитує Макея агентство Інтерфакс-Україна.

Міністр пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

Макей нагадав, що Україна заявила, що "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що треба чинити на так званий режим тиск, щоб прийшла справжня в їхньому розумінні демократія".

При цьому Україна приєднується до санкцій щодо Білорусі. У Києві, сказав він, вважають, що, запроваджуючи санкції, через посилення взаємодії з країною, вони допомагають народу Білорусі. "Ми бачимо, що це абсолютно збочена логіка. І ми категорично не схвалюємо такого підходу", - додав Макей.

За словами міністра, Мінськ не може розцінювати приєднання України до санкцій Євросоюзу інакше як "абсолютно недружній крок і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

Нагадаємо, сьогодні МЗС Білорусі викликало українського посла для вручення ноти, в якій білоруська сторона висловлює "рішучий протест у зв'язку з тривалою серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні". У Білорусі вважають, що Україна не реагує на "протиправну діяльність радикальних елементів біля будівлі дипломатичної місії в Києві".

МЗС України відреагувало на вручення послу України в Білорусі ноти протесту, назвавши такі дії надмірно емоційною і в цілому безпідставною реакцією. В українському відомстві наголосили, що жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує.