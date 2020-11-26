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Кличко презентував ілюстровану "самоіронічну книгу" своїх цитат

Він планує перекласти її різними мовами і не виключає випуску другої частини. 

Мер Києва Віталій Кличко презентував книгу "Хто не чув, той побачить!", яку він представив як самоіронічну збірку своїх вибраних цитат.

Презентацію творчого доробку Кличко проводив з обмеженою кількістю осіб через карантинні обмеження, захід транслювали онлайн.

Кличко зазначив, що на жарти про себе не ображається, "якщо це не так звані жарти 95 Кварталу".

Фото: Скріншот

"Кожен з нас робить висловлення, ці висловлення набрали велику силу, коли я став займатися політикою, вони набрали так сказати політичної ваги... Кожна з цих цитат ілюстрована, ви можете побачити, де це відбувалося, в яких умовах", - повідомив Кличко.

Ілюстратором книжки став Дмитро Кривонос. 

Кличко додав, що у майбутньому може випустити другу частину збірки. Також він хотів би перекласти цю книгу іншими мовами.

Мер Києва також повідомив, що збірка була опублікована на його власні гроші, поки що є 3000 екземплярів. Він не виключає, що її можна буде купити онлайн, але Кличко не знає, скільки вона буде коштувати. Кошти повинні піти на благодійність. 

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