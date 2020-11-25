Україна приєдналася до санкцій ЄС щодо РФ за кібератаку на Бундестаг

Україна та ще 6 держав приєдналися до санкцій ЄС щодо громадян і структур Росії, відповідальних за кібератаку на Бундестаг в 2015 році.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської економічної зони Ісландія і Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у жовтні ЄС та Британія ухвалили санкції проти Росії за кібератаки на Бундестаг і ОЗХЗ. Індивідуальні санкції мають на увазі заморожування банківських активів і заборону на поїздки до ЄС. Під санкції потрапили Дмитро Бадин з 85-го Головного центру спеціальних операцій Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ і начальник Головного розвідувального управління Генштабу РФ віце-адмірал Ігор Костюков. Санкції введені також проти 85-го Головного центру спеціальних операцій ГУ Генштабу ЗС РФ.

Німецький уряд запропонував країнам-членам Європейського Союзу запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Хакерська атака на комп'ютерну систему Бундестагу стала на той час найбільшим таким злочином у Німеччині.