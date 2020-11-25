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Україна приєдналася до санкцій ЄС щодо РФ за кібератаку на Бундестаг

Санкції підтримали Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Норвегія, Грузія.

Україна приєдналася до санкцій ЄС щодо РФ за кібератаку на Бундестаг
Фото: Вести Экономика

Україна та ще 6 держав приєдналися до санкцій ЄС щодо громадян і структур Росії, відповідальних за кібератаку на Бундестаг в 2015 році. 

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської економічної зони Ісландія і Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у жовтні ЄС та Британія ухвалили санкції проти Росії за кібератаки на Бундестаг і ОЗХЗ. Індивідуальні санкції мають на увазі заморожування банківських активів і заборону на поїздки до ЄС. Під санкції потрапили Дмитро Бадин з 85-го Головного центру спеціальних операцій Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ і начальник Головного розвідувального управління Генштабу РФ віце-адмірал Ігор Костюков. Санкції введені також проти 85-го Головного центру спеціальних операцій ГУ Генштабу ЗС РФ.

Німецький уряд запропонував країнам-членам Європейського Союзу запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Хакерська атака на комп'ютерну систему Бундестагу стала на той час найбільшим таким злочином у Німеччині. 

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