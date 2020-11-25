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Кабмін до кінця 2021 року продовжив призупинку ЗВТ з Росією

Документ вносить поправки до урядової постанови №1166 від 30 грудня 2015 року.

Кабмін до кінця 2021 року продовжив призупинку ЗВТ з Росією
Фото: kp.ua

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив постанову про продовження до кінця 2021 року підвищених імпортних мит щодо товарів з Росії. 

Про це пише УНІАН

"Проєктом постанови пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ", - йдеться пояснювальній записці до постанови.

Документ вносить поправки до урядової постанови №1166 від 30 грудня 2015 року про призупнику дії зони вільної торгівлі з Росією. 

Відповідно до постанови уряду від 30 грудня 2015 року № 1146, до всіх товарів походженням з РФ застосовуються ставки ввізного мита, при цьому преференційний режим щодо РФ (вільна торгівля) скасовується. Такі обмеження діють з 2 січня 2016 року, з того часу їх щороку продовжують.

Нагадаємо, у грудні 2018 Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції застосування санкцій до юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією Росії терміном на три роки. Перелік юросіб, які потрапили під обмеження, має гриф "для службового користування".

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