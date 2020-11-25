Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про затримання в Індонезії громадянина України, якого хочуть видати Російській Федерації.

"Українського громадського діяча, блогера та музиканта видають на запит Російської Федерації. 6 листопада 2020 громадянина України Михайла Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). Друзі та колеги Михайла багаторазово звертались до МЗС України, але їхнього втручання у справу виявилось замало. Цими днями може відбутися екстрадиція Михайла до Росії. Ситуація стає критичною", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Цаплієнка, Михайло Орєшніков колишній громадянин РФ - активний діяч антипутінського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т.зв. "зелених чоловічків" в Україні. За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований. Після погроз життю, 26 липня 2014 року росіянин з’явився на пункті пропуску "Бачевськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. Маючи українське коріння, у 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, згідно із законом, відмовився від громадянства РФ.

В аеропорту Джакарта при затриманні у нього були вилучені українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв’язуватись із українським посольством та перші тижні тримали у одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв’язок, прогулянки, інформація).

"Деякі мої колеги закидають Михайлові його участь у російському націоналістичному русі "Реструкт". Але, коли він опинився в Україні, то, за його словами, побачив "менталітет, протилежний рабському та радянському". Сподіваюсь, сказав щиро. Як би там не було, на сьогодні він український громадянин, а Україна має стояти за своїх. Не віддамо українця Москві", - закликає Цаплієнко.