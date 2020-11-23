В ООН відреагували на вихід США з угоди про відкрите небо

В ООН не знають, чи продовжать інші сторони договору дотримуватися його.

В ООН шкодують про вихід США з Договору з відкритого неба, який дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали угоду.

Про це в понеділок на брифінгу сказав представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає "Інтерфакс-Україна".

Адміністрація Трампа оголосила про вихід з угоди після того, як Росія, яка є однією з країн-підписантів договору, обмежила доступ у деякі райони.

"Рішення США про вихід з Договору з відкритого неба гідно жалю, ми не знаємо, чи продовжать інші сторони договору дотримуватися його", - сказав Стефан Дюжаррік.

"Я вважаю, ми спостерігаємо погіршення в сфері міжнародної безпеки, що викликає занепокоєння. Подібні угоди, вибудовування довіри, контроль над озброєннями зараз важливі, як ніколи", - додав представник генсека ООН.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа 21 травня повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо.

Договір, учасниками якого на цю мить є 34 країни, був укладений в 1992 році з метою підвищення довіри і запобігання конфліктів. Відповідно до договору було здійснено понад 1500 польотів. Кожна країна зобов'язується зробити всю свою територію доступною для розвідувальних польотів, проте Росія обмежила доступ у деякі райони.

Про вихід з Договору Трамп заявляв ще минулого року. Вихід Штатів з Угоди про відкрите небо набув чинності 22 листопада.