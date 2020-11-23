Американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря

Ракетний есмінець ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) вирушив до Чорного моря для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.

Про це повідомляє командування Шостого флоту Військово-морських сил США.

"Це вже сьомий раз, коли корабель ВМС США відвідує Чорне море з початку 2020 року. Останнім кораблем, який відвідав цей регіон, був USS Roosevelt (DDG 80) у вересні", - сказано в повідомленні.

BREAKING: 🇺🇸 #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners 🇹🇷 🇺🇦 🇧🇬 🇷🇴 🇬🇪!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020

Американські військові наголошують, що Чорне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. "Військово-морські сили США регулярно працюють у Чорному морі для співпраці з нашими членами НАТО та партнерами, включаючи Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину та Україну", - зазначається в повідомленні.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.

Нагадаємо, на початку серпня Військово-морські та повітряні сили США провели навчання у Чорному морі.