Байден визначився з кандидатом на посаду державного секретаря

Новообраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на пост держсекретаря. На найважливішу зовнішньополітичну посаду в адміністрації Байден вибрав свого радника з питань міжнародної політики Ентоні Блінкена, передає ВВС.

Ентоні Блінкен понад 20 років є соратником Джо Байдена. Він відомий як поборник глобальних альянсів і союзницьких відносин.

Від Блінкена очікують, що він відновить імідж США як надійного союзника і поверне країну до міжнародних угод, зокрема, спрямованих на протистояння Китаю, пише New York Times.

58-річний Ентоні Блінкен при адміністрації Барака Обами був заступником держсекретаря, а свою кар'єру у відомстві почав ще при Білі Клінтоні.

До цього Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату з питань закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.

Як повідомляли, Байден планує оголосити кандидатів до Кабінету 24 листопада. Кабінет США включає високопосадовців виконавчої влади федерального уряду, призначається президентом за погодженням Сенату. Складається з віцепрезидента, держсекретаря, міністра фінансів, а також міністрів оборони, внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, праці, охорони здоров'я і соціальних служб, житлового будівництва, транспорту, енергетики, освіти, справ ветеранів, внутрішньої безпеки і генерального прокурора.

Переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Вибори в США відбулися 3 листопада. Однак офіційних результатів досі немає. 7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

У понеділок штати Пенсильванія і Мічиган готуються оголосити результати голосування на виборах президента США, виборчком Невади узяв час до вівторка. У всіх трьох штатах за позовами команди Дональда Трампа провели частковий перерахунок голосів.

Раніше голоси частково або повністю перерахували в Аризоні, Джорджії і Вісконсині.