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Правозахисники повідомляють про понад 380 затриманих під час учорашніх протестів у Білорусі

Переважну більшість затримано в Мінську. Серед затриманих є неповнолітні.

Правозахисники повідомляють про понад 380 затриманих під час учорашніх протестів у Білорусі
Фото: tut.by

У неділю, 22 листопада, в Білорусі під час "Маршу проти фашизму" відбулися масові затримання. Наразі відомо про понад 380 затриманих, інформує правозахисний центр "Весна".

"Щойно люди почали збиратися в колони - силовики почали точково затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 у списку "Весни" 383 прізвища, при цьому список продовжує доповнюватися. Переважну більшість затримано в Мінську. Серед затриманих є неповнолітні.

У МВС Білорусі заявили, що затримували "осіб, які порушували громадський порядок і чинили спротив співробітникам міліції".

Нагадаємо, що в Білорусі тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Учора Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка. Церква вважає його самозванцем, диктатором, убивцею та мучителем білоруського народу.

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