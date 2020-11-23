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У світі зафіксували майже 59 млн випадків коронавірусу

Показник серйозних або критичних випадків знизився до 0,6%.

У світі зафіксували майже 59 млн випадків коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Станом на ранок 23 листопада в світі зареєстрували 58 986 439 випадків COVID-19. 1 393 689 людей померли від ускладнень коронавірусної недуги, 40 767 527 побороли її.

Про це свідчать дані Worldometer.

Варто зауважити, що показник серйозних або критичних випадків ковіду у світі знизився з 1 до 0,6%. Смертність залишається на рівні 3%.

В одинадцятьох країнах понад мільйон жителів заразилися ковідом. Найбільше - понад 12,5 млн - у США. В Індії вже зафіксовано понад 9,1 млн інфікувань, у Бразилії - понад 6 млн.

Україна залишається на 17-му місці за кількістю заражень коронавірусом.

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