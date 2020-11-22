У США заявили, що провести першу вакцинацію від коронавірусу можуть вже 11-12 грудня

Це відбудеться, якщо препарат отримає схвалення на екстрене використання.

Голова урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу в США, доктор Монсеф Слауї, заявив, що перші американці можуть отримати щеплення від ковіду вже 11 грудня.

Цієї п'ятниці компанія-розробник вакцини Pfizer подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини-кандидата. На 10 грудня заплановано засідання консультативного комітету з вакцин, пише Cable News Network.

Слауї відзначив, що в разі схвалення вакцину можна буде використовувати вже з наступного дня.

"План полягає в тому, щоб мати можливість відправляти вакцини в місця імунізації протягом 24 годин після затвердження, тому я очікую, можливо, на другий день після затвердження 11 чи 12 грудня", – заявив він.

Першими вакцини отримають люди з важкими хворобами, літні та медпрацівники.

Нагадаємо, що за уточненими даними Pfizer, ефективність її вакцини становить 95%. До кінця цього року Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз препарату, у 2021 році - 1,3 млрд доз. Препарат створюють спільно з німецькою компанією BioNTech.

Для Європи ця вакцина буде коштувати по 15,5 євро за дозу, для повного вакцинування потрібно два щеплення. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.

Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COWAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Раніше американська фармкомпанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року.