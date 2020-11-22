На ковід захворіло ще 137 військових

З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб.

За минулу добу зареєстровано у Збройних силах України зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб.

Загалом у ЗСУ ковідом хворіє 2 866 осіб. Всього за час пандемії одужало – 6124 особи, летальних випадків – 25.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 384 особи.

Нагадаємо, 20 листопада у Збройних Силах України зареєстровано 264 нові випадки коронавірусу.

В Україні за минулу добу виявили 12 079 випадків інфікування коронавірусом. Зафіксовано 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих. Карантин вихідного дня був впроваджений 11 листопада і діятиме кожної суботи і неділі щонайменше до кінця місяця.