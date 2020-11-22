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Від коронавірусу за минулу добу померло 14 киян

21 листопада у столиці виявили 1 199 нових випадків COVID-19.

Від коронавірусу за минулу добу померло 14 киян
Фото: пресслужба КМДА

У Києві за минулу добу виявили 1 199 нових випадків коронаварісу. 14 людей померли.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 38 киян. 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006. 

Усього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва. За період пандемії померли 1 123 людей.

Нагадаємо, 20 листопада у столиці виявили 1 213 хворих на коронавірус, 29 випадків – летальні.

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