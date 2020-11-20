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Арахамія пішов на самоізоляцію, підозрює COVID-19

Арахамія очікує результати третього тесту на коронавірус оскільки попередні два показали суперечливі результати.

Арахамія пішов на самоізоляцію, підозрює COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія знаходиться на самоізоляції після отримання суперечливих результатів тестів на коронавірус.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речницю фракції "Слуга Народу" Юлію Палійчук.

Вона зазначила, що наразі Арахамія очікує результатів третього тесту на коронавірус, оскільки попередні два показали суперечливі результати.

"Говорити про те, що Давид Арахамія хворий коронавірусів, рано. Він зробив один тест, він показав, дійсно, позитивний результат. Тому Давид Арахамія зробив інший тест, який показав результат негативний. Тому Арахамія зробив ще один тест, ми зараз чекаємо результати цього тесту", - сказала Палійчук, додавши, що результат тесту очікується в суботу, 21 листопада.

Вона уточнила, що Арахамія проходить самоізоляцію вдома. Функції голови фракції він виконує дистанційно.

Нагадаємо, раніше нинішній спікер парламенту Дмитро Разумков захворів на ковід. Віцеспікер Руслан Стефанчук також повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Засідання Ради веде віцеспікерка Олена Кондратюк.

19 листопада колишній спікер Верховної Ради, нардеп Андрій Парубій захворів на коронавірус.

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