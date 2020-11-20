Держстат назвав основну причину смертей українців від початку року

Коронавірус став причиною смерті 1% від загальної кількості померлих за дев'ять місяців.

В Україні за дев'ять місяців цього року від коронавірусної недуги COVID-19 померло 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%.

Про це за даними Держстату інформує Інтерфакс-Україна.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в жовтні COVID-19 став причиною смерті вже 3,11 тис. чоловік, а за 19 днів листопада - 3,29 тис. осіб, а, значить, у листопаді його частка в загальному обсязі смертей вже може перевищити 10%.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, у вересні цього року зафіксовано значне зростання числа померлих порівняно з вереснем минулого року - на 15,4%, до 48,37 тис. осіб.

Вересень став третім місяцем в цьому році, коли число померлих перевищило торішні дані: першим був червень з 8,4%, другим серпень з 3,9%.

Число новонароджених у вересні також зросло порівняно з вереснем минулого року - на 7,3%, до 27,52 тис.

Основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року, згідно з інформацією Держстату, залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тис., або 46,7%, а в цілому хвороби системи кровообігу стали причинами смерті в 67,4% випадках.

Від раку в січні-вересні померло 57,98 тис. (13,6%), інфекційних і паразитарних хвороб - 5,29 тис. (у тому числі від туберкульозу і СНІДу приблизно по 2,25 тис.), хвороб органів травлення - 17,27 тис.

Зовнішні причини призвели до смерті 20,7 тис. осіб, у тому числі навмисні самоушкодження - 4,71 тис., транспортні нещасні випадки - 2,75 тис.

Нагадаємо, наприкінці жовтня смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.

За даними моделювання Київської школи економіки, в Україні до кінця року від ковіду в Україні може померти 33 тис. людей.