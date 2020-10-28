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Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ

До лікарень потрапляє дедалі більше пацієнтів у вкрай важкому стані.

Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ
Фото: EPA/UPG

Добова смертність в Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає BBC.

Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс сказала, що більшість нових випадків зараження припадає на Францію, Іспанію, Великобританію, Нідерланди та Росію.

"Проблема ... полягає в тому, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях зараз починають наповнюватися дуже хворими людьми", - зазначила вона.

Росія повідомляла про добовий рекорд 320 смертей, загалом у Росії пов’язаних з ковідом 26 589 летальних випадків.

Різке зростання спостерігається і в Італії, де за добу було зафіксовано 221 смертельний результат. У вівторок загальна кількість смертей в Австрії перевищила 1000.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано два ковідні рекорди. Протягом 27 жовтня в країні одужали 3 306 пацієнтів, померли - 165. Виявлено ще 7 474 випадки коронавірусної недуги.

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