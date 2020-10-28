На Філіппінах поліцейський помер унаслідок удару бойового півня

Офіцер філіппінської поліції загинув унаслідок удару бойового півня у провінції Північний Самар.

Поліція приїхала з рейдом на незаконний бій півнів - вони були заборонені в зв'язку з коронавірусом. Півень з багром - гострим лезом, що кріпиться до ноги птаха, вдарив лейтенанта Крістіна Болока.

Лезо розсікло йому ліве стегно та перерізало артерію. Полісмена доставили в лікарню, проте врятував життя не вдалося.

"Я не міг в це повірити, коли мені вперше повідомили. Уперше за 25 років роботи в поліції я втратив людину внаслідок шпори бойового півня", - повідомив начальник поліції провінції, полковник Арнел Апуд.

Зазначається, що заарештовано трьох осіб, причетних до організації бою, конфісковано сім бойових півнів.

До пандемії прооводити півнячі бої на Філіппінах можна було тільки за умови наявності спеціальної ліцензії і лише по неділях і святах.

Нагадаємо, що у квітні президент Філіппін Родріго Дутерте попередив порушників карантину, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.