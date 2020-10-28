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Лукашенко заявив, що особисто наказав розігнати протестуючих у Мінську

За його словами, метою протестуючих було захоплення центру.

Лукашенко заявив, що особисто наказав розігнати протестуючих у Мінську
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав розігнати протестуючих на вулиці Орловській, щоб убезпечити людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - заявив Лукашенко в ефірі білоруських ЗМІ.

За його словами, метою протестуючих було захоплення центру. Коли це не вдалося, вони пішли в спальні райони.

"Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний, збожеволілий, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони", - сказав Лукашенко.

Після цього Лукашенко зазначив, що віддав наказ розігнати натовп.

"Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це не нормально, це не терпимо", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко запропонував відрахувати з вишів і відправляти в армію студентів, які беруть участь в акціях протесту.

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