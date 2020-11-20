Україна отримала першу партію ШВЛ з "коронавірусного фонду"

Перша партія апаратів штучної вентиляції легень прибула до Києва.

Про це повідомила пресслужба ДП "Медичні закупівлі".

"89 одиниць апаратури наразі знаходяться на складі в Києві та невдовзі будуть відправлені в регіональні лікарні. Ще 11 одиниць будуть днями розвезені в 7 лікарень Києва та 4 лікарні Київської області", - йдеться в повідомленні.

Перша партія апаратів ШВЛ складає 100 одиниць. Друга партія - ще 100 одиниць обладнання - буде привезена в Україну найближчим часом.

"Медичні закупівлі" повідомили, що ДП законтрактувало 200 апаратів ШВЛ. Вартість закупівлі 200 апаратів - 84 млн грн, тобто вартість однієї одиниці - 420 тис. грн. Апарати закупили коштом стабілізаційного фонду боротьби з поширенням COVID-19 Державного бюджету України.

"Станом на 19.11.2020 завантаженість апаратів ШВЛ у лікарнях країни не перевищувала 15% від наявного фонду апаратів (681 одиниць використовується з загальної кількості 4703 одиниці). Таким чином, привезені апарати можуть бути використані для оновлення фонду основних засобів", - додали в "Медичних закупівлях".

Нагадаємо, у жовтні Україна уклала контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ на 42 млн грн. ДП "Медичні закупівлі" відзвітувало про економію 8 млн грн. 6 липня ДП оголосило тендер на Prozorro за спрощеною процедурою на постачання 50 ШВЛ. Аукціон відбувся 16 липня. На нього вийшло 6 учасників, лише двоє запропонували товари, що відповідали техзавданню. Підприємство звернулося до МОЗ із пропозицією збільшити очікувану вартість апаратів з метою забезпечення участі ширшого кола постачальників.

Напередодні повідомляли, що МОЗ за 4 місяці витратило менш ніж 2% з Антиковідного фонду.