До кінця року від ковіду в Україні може померти 33 тис. людей – КШЕ погіршила прогноз

КШЕ розглянула три сценарії: відповідно до них прогнозують від 17 000 смертей до кінця 2020-го.

Згідно з моделюванням Київської школи економіки, за умови неспрацювання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 000 до 33 000 людей до кінця року.

Про це повідомила пресслужба КШЕ.

"Ми розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня. Зелений сценарій — найоптимістичніший та на нашу думку малоймовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України. Жовтий сценарій, 26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. Чорний сценарій — 33 000 смертей від ковіду — відіграється якщо існуючий карантин не спрацює. Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року", — заявив Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ.

Також у КШЕ зазначили, що станом на 19 листопада дев'ять областей — Запорізька, Сумська, Київська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та місто Київ — у зоні неконтрольованого спалаху. Минулого тижня таких областей було всього п’ять. Київська і Сумська області демонструють найбільш динамічний спалах за останній тиждень.

За даними дослідження, кожна третя лікарня першої хвилі (152) залишається критично заповнена хворими на COVID-19. У 89 лікарнях ліжка, відведені для пацієнтів з COVID-19, заповнені на 100%. Ще 97 — сильно перевантажені. Половина лікарень — у зоні відносної безпеки.

"Ми рекомендуємо розширити обмеження, які діють нині як "карантин вихідного дня", на будні і вихідні дні. Тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу. Обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян", - додали в КШЕ.

У КШЕ зауважили, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.

Нагадаємо, у жовтні у КШЕ повідомляли, що до кінця року від COVID-19 може померти до 20 тисяч українців. Згідно з моделюванням КШЕ, Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії. Зазначається, що у світі розпочалася прогнозована друга хвиля COVID-19, пов’язана з початком холодного сезону. Для України - це перша хвиля поширення. Весняного піку, що був зафіксований у більшості європейських країн, вдалося уникнути завдяки карантинним заходам.

Уряд очікує, що введення карантину вихідного дня допоможе вийти на плато не більше 12-15 000 нових інфікованих на добу.