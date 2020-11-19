У ЗСУ зафіксували ще 202 випадки коронавірусу

У Збройних силах України минулої доби зафіксували 202 випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 202 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони госпіталізовано 38 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіє 2525 осіб.

Загалом за час пандемії одужало 5839 осіб, летальних випадків – 25. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 105 осіб.

Нагадаємо, вчора у Збройних силах України зафіксували 25 летальний випадок коронавірусної хвороби.

Сьогодні в Україні вперше виявили понад 13 тисяч хворих на ковід за добу. За минулу добу зафіксовано ще два ковідні рекорди: одужали 7 400 осіб, 257 пацієнтів з коронавірусом померли.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.