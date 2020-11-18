У ЗСУ зафіксували 25 летальний випадок коронавірусу

У Збройних силах України зафіксували 25 летальний випадок коронавірусної хвороби.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"Військовослужбовець ЗС України захворів 12.11.2020 і за власним бажанням був госпіталізований до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб з діагнозом: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна (вірусно-бактеріальна) пневмонія. Позитивний результат тесту від 12.11.2020. Попри проведення лікувальних заходів, 17.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Військовослужбовець ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в армії виявили 148 нових випадків COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб.

Усього в ЗСУ на коронавірус хворіють 2443 людини.

Загалом за час пандемії одужали 5719 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 379 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 164 особи.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 668 осіб, 256 пацієнтів померли.

Раніше у МОЗ повідомили, що Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.