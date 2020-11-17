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США допоможуть Україні придбати вакцину від COVID-19

Мова йде про компанії Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax.

США допоможуть Україні придбати вакцину від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Таких домовленостей, як зазначається, досягли під час телефонної розмови між міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром та головою МОЗ України Максимом Степановим.

За словами Степанова, МОЗ спілкується з багатьма міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини. Він також висловив надію на підтримку США в цьому питанні. Американський посадовець зі свого боку запевнив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом і для уряду США. 

"Пан Алекс Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями-виробниками вакцин як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax для пришвидшення підписання контрактів у отриманні вакцини", - йдеться у повідомленні МОЗ України.

Нагадаємо, ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021 року.

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