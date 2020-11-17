Білл Гейтс порівняв тих, хто не носить маски, з нудистами

Однією з особливостей ковіду є безсимптомне його перенесення, тому можна неусвідомлено заразити оточуючих.

Мультимільярдер і філантроп, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс порівняв тих, хто відмовляється носити маски під час пандемії коронавірусу з "нудистами, які відмовляються надівати штани".

Про це він сказав у своєму підкасті з актрисою Рашидою Джонс.

Він назвав дивним те, що хтось відмовляється носити маски.

"Вони як нудисти?... Вас просять носити штани. Ніхто ж не каже, що штани - це жахливо", - сказав він.

Рашида Джонс погодилася із Гейтсом і зазначила: "Якщо ви хочете повернутися до нормального життя якомога швидше, або носіть маску, або не носіть маску і залишайтеся вдома".

Гейтс зазначив, що експерти обгрунтовували необхідність носити маски під час пандемії COVID-19 на знаннях про інші респіраторні віруси, такі як застуда та грип. Однак, однією з особливостей ковіду є безсимптомне його перенесення, тому людина яка захворіла на грип, зазвичай залишається вдома, бо погано себе почуває, а люди з коронавірусом можуть гуляти, відчуваючи себе здоровими, і неусвідомлено заражати оточуючих.

Наприклад, якщо застужена людина проведе якийсь час у кімнаті зі здоровими людьми, більшість з них і занлишиться здоровими. Але якщо людина без маски з COVID-19 проведе годину у кімнаті з іншими, більшість з них будуть інфіковані.

Нагадаємо, головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини. Крім того, Раніше американські вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі. Навіть якщо людина захворіє на ковід, впоратися з недугою їй буде легше.

Всесвітня організація охорони здоров'я також рекомендує використовувати маски в місцях, де важко забезпечити соціальну дистанцію - громадський транспорт, магазини тощо. Людям, у яких є симптоми коронавірусу, або тим, у кого підтвердилася інфекція COVID-19, рекомендують бути ізольованими, а тих, хто контактував з ними, необхідно помістити на карантин.