Данія заборонить норкові ферми до кінця 2021 року

Зараз тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес.

Влада Данії заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Домовленості досягли уряд та партії Enhedslisten, Radikale Venstre, SF та Alternativet. Така угода створить юридичні підстави для того, щоб уряд міг видати наказ про знищення усіх норок на фермах, включно зі здоровими.

Зараз тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес.

"На жаль, таке рішення необхідне, і я радий, що партії підтримали його. Тепер потрібно продовжити перемовини про повну компенсацію для підприємців", - зазначив міністр продовольства, сільського господарства та рибних ресурсів Могенс Єнсен.

Нагадаємо, 4 листопада уряд Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин. Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини.

Згодом з’явилася інформація, що в Данії "коронавірус-мутант" виявили у сотень людей.

Також інфікованих коронавірусом норок виявили у США, Італії та Швеції. Мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими, і не викликають серйозніших захворювань у людей.