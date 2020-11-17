НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
ГоловнаСвіт

Данія заборонить норкові ферми до кінця 2021 року

Зараз тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес.

Данія заборонить норкові ферми до кінця 2021 року
Фото: gloss.ua

Влада Данії заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Домовленості досягли уряд та партії Enhedslisten, Radikale Venstre, SF та Alternativet. Така угода створить юридичні підстави для того, щоб уряд міг видати наказ про знищення усіх норок на фермах, включно зі здоровими.

Зараз тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес.

"На жаль, таке рішення необхідне, і я радий, що партії підтримали його. Тепер потрібно продовжити перемовини про повну компенсацію для підприємців", - зазначив міністр продовольства, сільського господарства та рибних ресурсів Могенс Єнсен. 

Нагадаємо, 4 листопада уряд Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин. Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини.

Згодом з’явилася інформація, що в Данії "коронавірус-мутант" виявили у сотень людей.

Також інфікованих коронавірусом норок виявили у США, Італії та Швеції. Мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими, і не викликають серйозніших захворювань у людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також