Ізраїль веде переговори з Росією про закупівлю вакцини від COVID-19

Він заявив, що найближчими днями обговорить це питання з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ізраїль розширив коло можливих постачальників вакцини від коронавірусу, включивши до цього переліку Росію і її засіб Sputnik V.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Reuters.

"Близько години тому я розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним про можливість придбання опціону на вакцину Sputnik-V. Ми обговоримо це в найближчі дні", - сказав Нетаньяху.

"Моя мета - максимально швидко доставити якомога більше вакцин з максимально великої кількості джерел якомога більшій кількості громадян", - додав він.

Ізраїль в червні підписав контракт на поставку вакцини з корпорацією Moderna. Минулого тижня він підписав контракт з корпорацією Pfizer. Обидві корпорації повідомили про обнадійливі результати випробувань.

Ізраїль також розробляє свою власну вакцину, яка, в разі успіху, може бути готова до продажу до кінця літа.

Нагадаємо, ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021 року.