Країни Балтії готують нові персональні санкції щодо Білорусі

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив про спільне з країнами Балтії розширення чорних списків відповідальних за придушення протестів у Білорусі.

Про це він написав у Twitter.

"На підставі закону про імміграцію, я прийняв рішення про включення двох білоруських громадян у список небажаних в Латвійській Республіці осіб, встановлення заборони на їхній в'їзд до Латвії на невизначений термін. Цитуючи класика: "Такий хокей нам не потрібен", - написав Ринкевич.

За його словами, Латвія прийняла рішення заборонити в’їзд двом громадянам Білорусі – пов’язаному зі старшим сином самопроголошеного президента Білорусі кікбоксеру Дмитрію Шакуті, а також голові Федерації хокею Білорусі Дмитрію Баскову, яких підозрюють у причетності до смерті активіста Романа Бондаренка.

Також лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

У її заяві йдеться в про те, що команда опозиції домовляється з іншими країнами про розширення та поглиблення санкційних списків.

"З минулого тижня ми активно працюємо над економічними санкціями проти бізнесу та державних компаній, які годують режим. Крім того, очікується, що країни ЄС розширять перелік персональних санкцій до понад 200 імен" - зазначила Тихановська.

Лідерка опозиції додала, що йде робота над тим, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними банками".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - зауважила Тихановська.

Нагадаємо, на початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти Європейського Союзу у відповідь на рішення саміту ЄС.