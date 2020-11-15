Додон програє вибори президента Молдови екс-прем'єрці Маї Санду - екзит-пол

За даними екзит-полів під час виборів Санду набрала 55% голосів, а Додон - 45%.

За даними екзит-полів, перемогу у другому турі президентських виборів в Молдові отримає колишня голова уряду країни Мая Санду.

Про це пише BBC.

Якщо ці прогнози справдяться, чинний президент Молдови Ігор Додон не переобереться на другий термін. Додон вів відверто проросійську політику, в той час як Санду налаштована на більше зближення з Західною Європою.

За даними екзит-полів, проведених соціологічною компанією "Інтеллектгрупп", що під час виборів Санду набрала 55% голосів, а Додон - 45%. У першому турі громадяни країни, які живуть за її межами, віддали перевагу Санду.

За даними Центральної виборчої комісії на 21:00 за місцевим часом, коли закрилися дільниці, явка склала 52,58%, в той час як в першому турі проголосували лише 42,73% виборців.

Молдова з населенням у 3,5 млн є однією з найбільш бідних країн Європи та переживає стрімкий економічний занепад на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,93% голосів, а кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - на четвертому з 7,3%.

Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".