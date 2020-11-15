Австрія за прикладом Словаччини проведе масове тестування населення на ковід

Тестування планують провести наприкінці “локдауну”, який стартує у вівторок.

Австрія хоче провести масове тестування населення на COVID-19 за прикладом Словаччини.

Про це заявив Канцлер Австрії Себастьян Курц, пише orf.at.

Тестування планують провести наприкінці “локдауну”, який стартує у вівторок, 17 листопада та буде тривати до 6 грудня.

Курц зауважив, що у Словаччині завдяки тестуванню було виявлено та ізольовано багато випадків безсимптомного коронавірусу.

Більше інформації про тестування уряд надасть цього тижня. Водночас заплановано, що заради швидшого відкриття шкіл спочатку протестують вчителів.

Тестування можуть повторити напередодні Різдва, аби зробити свято максимально безпечним.

Нагадаємо, Уряд Австрії через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус вдруге з початку пандемії запроваджує особливо жорсткі карантинні заходи.

Будуть закриті школи, підприємства побутового обслуговування та магазини. Залишати свій будинок буде дозволено тільки з поважної причини, зокрема, - поїздка на роботу, надання допомоги родичам або відпочинок на свіжому повітрі.

Зазначається, що це обмеження буде переглядатися парламентом кожні 10 днів.

Продовжать роботу аптеки, банки, магазини, що продають товари щоденного вжитку (супермаркети, магазини, що продають госптовари та косметику). Дитячі садки будуть закриті, а школи перейдуть на дистанційне навчання. У виняткових випадках батьки матимуть можливість привести туди своїх дітей.

У Словаччині продовжили надзвичайну ситуацію через коронавірус на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих на ковід.

1 жовтня і 1 листопада у Словаччині проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років.

У першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини. Понад 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримує негативний результат, може вільно пересуватися країною.

7 і 8 листопада, у Словаччині провели друге масове тестування і перевірили ще 1,5 млн осіб.

З 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід.