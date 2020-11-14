У Словаччині послабили карантин, але продовжили надзвичайну ситуацію

З понеділка у країні відкриються театри і кінотеатри, басейни, спортзали та релігійні установи.

У Словаччині продовжили надзвичайну ситуацію через коронавірус на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих на ковід.

Про це пише Actuality.

Так, якщо протягом останніх тижнів у країні щоденно виявляли 2-3 тисячі хворих, то 13 листопада кількість хворих становила 1771.

Тому з понеділка, 16 листопада відкриються театри і кінотеатри, басейни, спортзали та релігійні установи.

Умовою є наповненість приміщень до 50%, перевірка температури на вході.

Спортзали і басейни прийматимуть одну людину з розрахунку на 15 квадратних метрів площі.

Окрім того, збиратися можна групами не більше 6 людей. Виняток – члени одного домогосподарства.

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйонів людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років.

У першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини. Понад 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримує негативний результат, може вільно пересуватися країною.

У суботу та неділю, 7 і 8 листопада, у Словаччині провели друге масове тестування і перевірили ще 1,5 млн осіб.

З 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід.