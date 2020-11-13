Вибори в США: Байден перемагає у Джорджії, Трамп - у Північній Кароліні

Згідно з прогнозами, Байден отримає 306 голосів виборщиків, тоді як Трамп отримає лише 232 голоси.

Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден перемагає на президентських виборах в штаті Джорджія, тоді як чинний президент Дональд Трамп лідирує в Північній Кароліні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію двох американських новинних мереж.

Зазначається, що NBC News назвав Байдена "очевидним переможцем" в Джорджії де триває перерахунок голосів, а Трампа - переможцем в Північній Кароліні. ABC News також оголосив Байдена переможцем в Джорджії.

Згідно з прогнозами обох мереж, Байден отримає 306 голосів виборщиків. Це набагато більше 270, необхідних для перемоги. Разом з тим Трамп отримає лише 232 голоси.

Незважаючи на значну перевагу Байдена в Колегії вибірників, Трамп відмовився поступитися, створюючи юридичні проблеми в декількох штатах, намагаючись зупинити підрахунок або виключити певні групи бюлетенів з підрахунків. Він також вимагав перерахунку голосів в Джорджії. Ініційовані командою Трампа судові спори в більшості випадків не увінчалися успіхом в справах, які могли вплинути на підрахунок голосів.

Нагадаємо, відповідно до результатів соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos, 79% громадян Сполучених Штатів вважають кандидата від демократів Джозефа Байдена переможцем президентських виборів. 13% респондентів вважають, що ім'я переможця поки невідомо, 3% вважають Трампа переможцем, а 5% сказали, що вони не знають відповіді на питання про те, хто ж все-таки переміг на виборах.