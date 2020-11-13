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​Макрон проведе переговори з держсекретарем США Помпео в понеділок

Помпео зараз у турне по країнах Європи та Близького Сходу.

​Макрон проведе переговори з держсекретарем США Помпео в понеділок
Фото: Lb.ua

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео в Парижі.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиць немає, але зазначено, що зустріч відбудеться з ініціативи американської сторони.

Французьке видання Le Figaro повідомляє з посиланням на адміністрацію Макрона, що держсекретар США і президент збираються обговорювати ситуацію в Нагірному Карабасі та проблему тероризму.

Також Помпео планує зустрітися з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Держсекретар США зараз у турне по країнах ЄС. Він також планує відвідати Туреччину, Грузію, Ізраїль, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Нагадаємо, 10 листопада Джо Байден, який переміг на президентських виборах у США, провів телефонні переговори з Макроном, федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

На Третьому Паризькому форумі миру 11 листопада мер столиці Франції Анн Ідальго назвала обрання Байдена президентом США "чудовою новиною для усієї міжнародної спільноти". Вона вважає, що за Байдена відновиться взаємодія між США й іншими розвиненими країнами. Як повідомлялося, Байден планує скасувати низку розпоряджень Трампа - а саме повернути США до Паризької кліматичної угоди і відновити членство країни у ВООЗ.

Голова МЗС Франції, своєю чергою, заявив, що Франція та ЄС запустили масштабний діалог із наступною президентською адміністрацією США. Однак при цьому він вказав на необхідність посилити автономію та незалежність Європи.

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