Facebook видалив сторінку найпопулярнішого проросійського політика Польщі

Корвін-Мікке заявив, що його сторінка була заблокована "з абсолютно незрозумілих причин фашистами і більшовиками".

Соціальна мережа Facebook видалила сторінку депутата польського парламенту Януша Корвін-Мікке, повідомило видання Rzeczpospolita.

Корвін-Мікке був найпопулярнішим польським політиком у Facebook. На його сторінку було підписано майже 780 тисяч користувачів. За цим показником він випереджав президента Анджея Дуду, який має 755 тисяч підписників, та одного з лідерів цьогорічних президентських виборів Шимона Головню, у якого близько 700 тисяч читачів.

У четвер сторінка Корвін-Мікке зникла з Facebook. Політик у Twitter заявив, що його сторінка була заблокована "з абсолютно незрозумілих причин фашистами і більшовиками". Він не повідомив причину, яку вказала адміністрація порталу. Раніше окремі записи Корвін-Мікке часто блокувались адміністрацією Facebook.

77-річний Корвін-Мікке - депутат польського Сейму І і чинної ІХ каденцій, у 2014-2019 був депутатом Європарламенту. П'ять разів балотувався на виборах президента Польщі.

Корвін-Мікке відомий, зокрема, своїми актиєвропейськими та антиукраїнськими висловлюваннями і проросійською позицією. Серед іншого, він підтримав незаконну окупацію Криму Росією і заявляв, що Польща готувала снайперів, які розстрілювали людей на Майдані. Крім того, він заявляв, що "Україна, а не Росія, є ворогом Польщі".

Наприкінці 2015-го Корвін-Мікке прилетів в анексований Росією Криму з Москви. Через це йому заборонили в'їзд в Україну