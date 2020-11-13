Французькі військові ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Малі

Французькі військові вбили в Малі Ба Аг Муссу - ватажка групи, яка пов'язана з терористичним угрупованням "Аль-Каїда".

Про це повідомила міністр оборони Флоранс Парлі в п'ятницю, 13 листопада.

"Французькі збройні сили знешкодили 10 листопада в Малі одного з ватажків "Аль-Каїди". Я вітаю наших солдатів з цим успіхом", - написала Парлі у Twitter.

"Його вважають одним із провідних військових джихадистів в Малі, який відповідав, зокрема, за підготовку новобранців", - зазначила глава міноборони франції. Вона додала, що під час цієї спецоперації на північному сході Малі залучили вертольоти та сухопутні війська.

Les forces armées françaises ont neutralisé un haut cadre d'Al-Qaïda, ce 10 novembre au Mali. Je félicite nos militaires pour ce succès qui prive Iyad Ag Ghali d'un de ses principaux adjoints. Leur engagement, leur courage et leur abnégation nous rendent forts et fiers. pic.twitter.com/dx6JRgw3HJ — Florence Parly (@florence_parly) November 13, 2020

Ба Аг Мусса був військовим командувачем "Групи підтримки ісламу та мусульман". Вважається, що він відповідальний за декілька нападів на військових з Малі та інших країн, пише DW.

У червні французькі солдати ліквідували ватажка "Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу" Абдельмалека Друкдаля. Він був членом керівництва терористичної організації і командував усіма гілками "Аль-Каїди" в Північній Африці та у регіоні Сахель.

У лютому Франція оголосила, що перекине до Африки, зокрема у регіон Сахель, ще 600 своїх військових для боротьби з ісламістами. Всього там дислоковані понад 5000 французьких військовослужбовців. Регіон Сахель в Африці охоплює Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, а Магриб - Марокко, Туніс, Алжир, Лівію, Мавританію і Західну Сахару.

Малі намагається стримувати повстання ісламістів, що почалося у 2012 році. Внаслідок нього загинули тисячі військових та цивільних людей. Попри присутність там тисяч військових з Франції та інших країн ООН, конфлікт охопив центр країни і поширився на сусідні Буркіна-Фасо та Нігер.