Сі Цзіньпін: ВООЗ має відігравати вирішальну роль у боротьбі з COVID-19

Він повідомив, що Китай продовжить надавати допомогу в лікуванні коронавірусу.

Председатель Китая Си Цзиньпин на онлайн-саммит лидеров G20 по COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повинна відігравати вирішальну роль у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це в ході третього Паризького форуму миру заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

Він повідомив, що Китай продовжить надавати допомогу в лікуванні коронавірусу.

«Нам необхідно зробити так, щоб ВООЗ відігравала вирішальну, лідируючу роль у просуванні спільних глобальних ініціатив у боротьбі з COVID-19. Китай продовжить ділитися з іншими гравцями досвідом стримування вірусу і знаннями в області діагностики та терапії, а також надавати допомогу необхідними медичними засобами », - сказав глава КНР.

Він також наголосив, що Китай зробить усе можливе, щоби зробити свої національні вакцини загальнодоступними для усіх країн.

«Китай виконає своє зобов'язання по перетворенню китайських вакцин в глобальне суспільне благо. Китай допоможе світовій спільноті, особливо країнам, що розвиваються, підвищити готовність до надзвичайних ситуацій у сфері управління охорони здоров'я», - зазначив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер також повідомив, що офіційний Пекін працюватиме разом із міжнародним співтовариством над стабілізацією глобальних виробничо-збутових ланцюжків і побудовою відкритої світової економіки.

«Китай рішуче просуватиме ініціативу Великої 20 з припинення обслуговування боргів найбідніших країн та братиме активну участь у міжнародному співробітництві в галузі розвитку», - заявив голова КНР.

Нагадаємо, 11 листопада у Парижі розпочався ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном Третій Паризький форум миру, який збере іноземних лідерів, генеральних директорів великих транснаціональних корпорацій, а також представників громадянського суспільства, щоб проаналізувати та виробити комплекс заходів, які повинна прийняти світова спільнота у зв'язку з пандемією коронавірусу.