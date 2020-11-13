Сі Цзіньпін особисто зірвав рекордне IPO компанії Джека Ма

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто наказав скасувати IPO фінансової компанії Ant Group, яка належить засновнику Alibaba Джеку Ма.

Про це ще на минулому тижні повідомила газета Financial Times, а напередодні підтвердила The Wall Street Journal.

Її джерела розповіли, що Сі розізлив виступ Ма на фінансовому форумі в Шанхаї 24 жовтня - за два дня до початку розміщення акцій Ant на місцевій біржі.

Компанія планувала розмістити акції на суму 36 млрд доларів, що стало б найбільшим первинним публічним розміщенням (IPO) в історії. Попит на цінні папери Ant перевищив пропозицію у 870 разів. Оцінка компанії становила б 315 млрд доларів.

Під час свого виступу на форумі в Шанхаї, де був присутній заступник Сі Цзіньпіна Ван Цішань, Ма дозволив собі публічну критику китайської влади. Зокрема, він розкритикував "придумане людьми похилого віку" фінансове регулювання, яке стримує розвиток технологій, та держбанки з "психологією ломбардників". Найбільше, за даними WSJ, Сі та його оточення розлютило те, що Ма для підтримки своєї позиції використав цитату самого голови КНР.

Після цього Сі Цзіньпін начебто розпорядився негайно розслідувати діяльність Ant Group і не допустити проведення IPO компанії.

Через кілька днів китайські біржі оголосили про скасування розміщення.

Ant Group планувала IPO на двох майданчиках одночасно - в Шанхаї та Гонконгу. Тепер обидва розміщення зупинені на невизначений термін. Компанія, ймовірно, все ж вийде на ринок пізніше, але невідомо, чи нове IPO буде рекордним.

Ant була створена в 2004 році як оболонка для платіжної системи Alipay, а з середини 2010 років почала займатися ще й кредитуванням.