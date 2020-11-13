93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
ГоловнаСвіт

Китай привітав Байдена з перемогою

У МЗС КНР підкреслили, що результат виборів буде підтверджено відповідно до законів і процедур США. 

Китай привітав Байдена з перемогою
Фото: EPA/UPG

Китай у п'ятницю привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США.

КНР разом з Росією не поспішали з привітаннями Байдена після того, як провідні американські ЗМІ оголосили власні підрахунки голосів, що свідчили про перемогу цього кандидата. Привітання від Китаю оголосив представник МЗС Ван Веньбінь, пише Al Arabiya.

"Ми поважаємо вибір американського народу. Вітаємо пана Байдена та пані Гарріс (Камала Гарріс стане віцепрезиденткою в разі офіційного оголошення Байдена переможцем. - Ред.)", - йдеться у привітанні.

МЗС Китаю не назвало причини затримки з привітанням, але підкреслило, що "результат буде підтверджено відповідно до законів і процедур США".

Політичні аналітики очікують незначних змін у відносинах між США та Китаєм за адміністрації Байдена через звинувачення КНР у шпигунстві та крадіжках технологій.

Раніше президент США Дональд Трамп кілька разів критично висловлювався щодо Китаю, звинувачуючи країну в поширенні коронавірусу. Окрім того, він ініціював обмеження роботи китайських додатків. 

Нагадаємо, що остаточні результати виборів президента США стануть відомі тільки після голосування колегії виборників, яке відбудеться у грудні.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Дружина і зять Трампа закликають його поступитися і визнати поразку, а сини закликали продовжувати наступ.

Байдена з перемогою раніше привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський, президент Польщі Анджей Дуда, лідери ЄС і НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також