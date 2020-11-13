Китай привітав Байдена з перемогою

У МЗС КНР підкреслили, що результат виборів буде підтверджено відповідно до законів і процедур США.

Китай у п'ятницю привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США.

КНР разом з Росією не поспішали з привітаннями Байдена після того, як провідні американські ЗМІ оголосили власні підрахунки голосів, що свідчили про перемогу цього кандидата. Привітання від Китаю оголосив представник МЗС Ван Веньбінь, пише Al Arabiya.

"Ми поважаємо вибір американського народу. Вітаємо пана Байдена та пані Гарріс (Камала Гарріс стане віцепрезиденткою в разі офіційного оголошення Байдена переможцем. - Ред.)", - йдеться у привітанні.

МЗС Китаю не назвало причини затримки з привітанням, але підкреслило, що "результат буде підтверджено відповідно до законів і процедур США".

Політичні аналітики очікують незначних змін у відносинах між США та Китаєм за адміністрації Байдена через звинувачення КНР у шпигунстві та крадіжках технологій.

Раніше президент США Дональд Трамп кілька разів критично висловлювався щодо Китаю, звинувачуючи країну в поширенні коронавірусу. Окрім того, він ініціював обмеження роботи китайських додатків.

Нагадаємо, що остаточні результати виборів президента США стануть відомі тільки після голосування колегії виборників, яке відбудеться у грудні.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Дружина і зять Трампа закликають його поступитися і визнати поразку, а сини закликали продовжувати наступ.

Байдена з перемогою раніше привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський, президент Польщі Анджей Дуда, лідери ЄС і НАТО.