Штаб Трампа заявив про початок юридичної битви за результати голосування

Спікерка глави Білого дому заявила, що республіканські спостерігачі не отримали належного доступу до підрахунку голосів у Філадельфії.

Спікерка чинного президента США Дональда Трампа повідомила про початок юридичної битви на тлі оголошення кандидата від Демократичної партії Джо Байдена переможцем виборів.

Кайле МакЕнані заявила, що вибори ще не завершилися і до цього ще надто далеко, пише BBC.

Трамп і його прессекретарка закликали журналістів допомогти розслідувати ймовірну корупцію на виборах. Втім жодних реальних доказів вони не навели. Від ідеї розслідування відмовився навіть телеканал Fox News, який підтримував республіканця.

Спікерка Трампа повідомила, що процес "отримання точного, чесного підрахунку голосів" тільки розпочався.

Вона заявила, що республіканські спостерігачі не отримали належного доступу до підрахунку голосів у місті Філадельфія, штат Пенсильванія.

За даними Philadelphia Inquirer, як республіканські, так і спостерігачі від демократів перебували на відстані від 13 футів до 100 футів (від 4 до 30 метрів) від столів, де підраховували голоси, а представники місцевих виборів посилалися на необхідність дистанціювання для запобігання коронавірусу.

МакЕнані звинуватила чиновників цього штату в тому, що вони нібито дозволили непропорційній кількості спостерігачів від демократів виправляти помилки в бюлетенях - це було дозволено, але не на кожній дільниці.

У понеділок представники Трампа подали позов до федерального суду штату Пенсильванія. Генеральний прокурор штату Джош Шапіро назвав позов "безпідставним".

Тим часом прихильні до республіканців державні прокурори подали до Верховного суду США так звану заяву про амікус, яка підтримує справу про кампанію Трампа в Пенсильванії.

Нагадаємо, що переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Нині триває підрахунок голосів у штатах Джорджія, Аризона, Північна Кароліна та Аляска.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Дружина і зять Трампа закликають його поступитися і визнати поразку, а сини закликали продовжувати наступ.