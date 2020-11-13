Форум Макрона збере $500 млн на боротьбу з коронавірусом

Франція вже заявила про намір виділити €100 млн, ще €50 млн пообіцяла надати Іспанія і €100 млн – Європейська комісія.

Третій Паризький форум миру

Очікується, що Паризький форум миру збере близько $500 млн задля забезпечення справедливого розподілу вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомили організатори заходу.

Так, Франція вже заявила про намір виділити €100 млн, ще €50 млн пообіцяла надати Іспанія і €100 млн – Європейська комісія. Очікується, що Великобританія внесе один фунт стерлінгів на кожні чотири долари, зібрані іншими учасниками. Пожертвування також буде надіслано Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

«Ми говоримо про найбільші зусиллях в області управління охорони здоров'я в історії. Подолання нинішньої пандемії обійдеться світу недешево», - заявила Мелінда Гейтс.

Йдеться насамперед про фінансування створеного на базі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) механізму ACT-Accelerator. Ця ініціатива спрямована на глобальне забезпечення тестами, доступ до лікування та вакцин.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреісуса, якщо населення бідних країнах не зможе пройти вакцинацію, «вірус COVID-19 продовжить поширюватися, а відновлення світової економіки буде відкладено».

Згідно з вересневими підрахунками ООН, ініціатива ACT-Accelerator отримала лише близько $3 млрд з $ 38 млрд коштів, необхідних для досягнення мети з виробництва та доставки 2 млрд доз вакцини, 245 млн лікувальних препаратів та 500 млн діагностичних тестів протягом наступного року.

В рамках Форуму Гебрейесус зазначив, що зберігається «дефіцит фінансування» у розмірі $28,5 млрд і що терміново потрібно $4,5 млрд, щоби «зберегти динаміку» щодо протидії COVID-19.

Нагадаємо, що учора в межах Паризького форуму миру, ініційованого президентом Франції, Емануель Макрон закликав світову спільноту досягти нового консенсусу. Французький лідер вважає, що без нового бачення не вдасться подолати пандемію коронавірусу та супутні економічні і соціальні виклики.